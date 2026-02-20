Toy Story 5 perché Woody è calvo nel trailer del nuovo film della saga?
Il trailer di Toy Story 5 ha fatto discutere i fan: la causa è il nuovo look di Woody, che appare calvo. Pixar ha mostrato immagini inedite dei giocattoli alle prese con una minaccia sconosciuta, ma l’attenzione si concentra sulla testa di Woody, che si distingue per la mancanza di capelli. La scena suggerisce un cambiamento importante nel personaggio, sorprendendo molti appassionati. La presenza di questa novità fa pensare a una svolta nella storia e lascia i fan con molte domande sulla trama futura.
Nelle ultime ore è approdato in streaming il trailer del quinto film di uno dei franchise più amati della Pixar, dedicato ancora una volta al mondo dei giocattoli che si riunisce per affrontare una nuova minaccia Pixar ha diffuso in streaming il trailer di Toy Story 5, che ha riservato diverse sorprese per i personaggi della saga, compresa una strana calvizie per Woody. Il personaggio principale della saga d'animazione fa infatti ritorno a casa di Bonnie, la nuova proprietaria dei giocattoli dopo l'addio di Andy. Questa svolta sembra però contraddire il finale di Toy Story 4, dove Woody aveva scelto di continuare per la sua strada, separandosi dagli amici di sempre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
