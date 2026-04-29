In Toscana, circa 73.000 persone non autosufficienti non trovano posti disponibili nelle strutture RSA. La responsabilità dell’assistenza ricade su circa 45.000 assistenti familiari e sui nuclei domestici. La situazione riguarda un numero elevato di persone che necessitano di supporto quotidiano, mentre le strutture disponibili sono insufficienti a coprire questa domanda. La questione coinvolge sia le istituzioni che le famiglie coinvolte in modo diretto.

? Cosa sapere In Toscana 73mila non autosufficienti restano senza posti letto nelle strutture RSA.. Il carico assistenziale ricade su 45mila assistenti familiari e sui nuclei domestici.. In Toscana 86mila persone non autosufficienti affrontano una realtà dove solo 13mila trovano posto nelle strutture residenziali, lasciando il carico assistenziale sulle spalle di famiglie e caregiver. Il bilancio della fragilità sociale in Toscana emerge con numeri che delineano un quadro di emergenza costante. Su un totale di 86mila soggetti che necessitano di cure, la quota ospitata nelle RSA è limitata a 13mila unità. La massa critica degli assistiti, ovvero i restanti 73mila individui, deve contare esclusivamente sul supporto domestico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, emergenza assistenza: 73mila fragili senza RSA

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