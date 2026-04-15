Spuntano 133 milioni di Mps a Tortora La lista del cda accreditata al 30%

A Tortora sono stati segnalati 133 milioni di euro collegati a Mps, secondo quanto riportato dall’Ansa. La lista del consiglio di amministrazione, aggiornata al 30%, include questa cifra tra le operazioni finanziarie. La società Plt Holding, appartenente all’imprenditore che ha presentato la ricandidatura di Lovaglio alla guida della banca, avrebbe usufruito di linee di credito da Siena che superano un terzo dei fidi bancari complessivi.

Secondo l’Ansa la Plt Holding dell’imprenditore che ricandida Lovaglio alla guida della banca, avrebbe avuto linee di credito da Siena pari a oltre un terzo dei fidi bancari. Oggi l’assemblea: Palermo favorito per diventare ad. Vigilia incandescente per l’assemblea di Montepaschi che oggi dovrà eleggere il nuovo consiglio d’amministrazione. Una miscela fra un copione già scritto e colpi di scena solo sperati. Oggi si alza il sipario sul rinnovo del cda, per un thriller con finale già spoilerato. La lista del cda uscente che indica come presidente Nicola Maione e ad Fabrizio Palermo secondo le indicazioni prevalenti viaggia oltre il 30% e si prepara a incassare almeno dodici seggi su quindici.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Spuntano 133 milioni di Mps a Tortora. La lista del cda accreditata al 30% Leggi anche: Mps, oggi in arrivo i venti nomi per la lista del cda Leggi anche: Mps, c'è intesa su Lovaglio. L'ad voterà la lista del cda