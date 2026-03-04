La sentenza Rampa scuote la città di Torre Annunziata Libera | Cambiate legge su prescrizione

La sentenza della Corte di Cassazione ha cancellato il reato di omicidio colposo per intervenuta prescrizione, provocando reazioni nella città di Torre Annunziata. La decisione ha riaperto le ferite di una comunità già segnata e ha portato all’attenzione di Libera la richiesta di modificare la legge sulla prescrizione. La città si trova nuovamente in lutto a seguito di questa sentenza.

Torre Annunziata si dichiara nuovamente in lutto. La sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato il reato di omicidio colposo per intervenuta prescrizione riapre la ferita nel cuore della comunità oplontina. Per chi vive la città sa bene che non esiste luogo di Torre Annunziata che non ricordi quel maledetto giorno d’estate. Quando si vuole raggiungere i lidi, per chiunque volesse arrivare alle spiagge oplontine è impossibile non imbattersi nello striscione altezza uomo che da anni campeggia laddove crollò la palazzina. Volti e sorrisi delle vittime dipinti su un telo che abbraccia quel che resta della Rampa. Gli abitanti di Torre descrivono ancora con le lacrime agli occhi il crollo della palazzina in Rampa Nunziante, il giorno del 7 luglio di nove anni fa ed il dolore per la morte di otto persone, tra cui due bambini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La sentenza Rampa scuote la città di Torre Annunziata, Libera: “Cambiate legge su prescrizione” Leggi anche: Torre Annunziata, l’Amministrazione Comunale condanna gli episodi di violenza in via Alfani. “La sicurezza è una priorità, nessuna tolleranza per chi offende la città” La foto da sposi allo Stadio di Torre Annunziata, video su TikTok ma il Comune li denunciaIl Comune di Torre Annunziata ha deciso di denunciare i due sposi fotografati sul campo da gioco dello Stadio Giraud. Aggiornamenti e notizie su Torre Annunziata. Torre Annunziata, Rampa Nunziante, prescrizione per l’omicidio colposo: nessuno in carcere per il crollo che fece 8 mortiLa Cassazione dichiara estinto per prescrizione l’omicidio colposo, annulla la sentenza e rinvia in Appello per il solo crollo colposo: pene da rideterminare, familiari verso la battaglia civile ... ilgazzettinovesuviano.com Torre Annunziata, tragedia di Rampa Nunziante: la Cassazione chiude sull’omicidio colposoLa Corte di Cassazione ha pronunciato una decisione destinata a segnare un passaggio delicato nel procedimento legato al crollo di Rampa Nunziante. Con la sentenza resa nella notte, i giudici hanno di ... erreemmenews.it