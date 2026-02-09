Torre Annunziata il Comune aderisce alla Rottamazione Quinquies
Il Comune di Torre Annunziata ha deciso di aderire alla Rottamazione Quinquies. Ora famiglie e imprese possono ristrutturare i loro debiti senza dover pagare sanzioni o interessi aggiuntivi. La misura mira ad aiutare chi ha difficoltà a saldare i propri debiti con il Comune.
Torre Annunziata aderisce alla Rottamazione Quinquies: famiglie e imprese possono saldare i debiti senza sanzioni né interessi. Il Comune di Torre Annunziata ha aderito alla rottamazione Quinquies. Il consiglio comunale, nella seduta di giovedì 5 febbraio, ha votato all’unanimità l’adesione dell’Ente alla misura prevista nella Legge di Bilancio. L’iniziativa, proposta dalla II Commissione Consiliare guidata dalla consigliera Emanuela Cirillo, consente ai contribuenti di saldare i propri debiti, pagando unicamente la quota capitale, eliminando i costi aggiuntivi come sanzioni e interessi. “Non si tratta di un condono, ma di una pace fiscale pragmatica – spiega la consigliera Cirillo – Non viene agevolato l’evasore totale che non ha mai pagato, ma si tratta di un provvedimento che viene incontro alle famiglie e alle imprese che hanno avuto un momento complicato per assenza di liquidità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
