A Accettura, in provincia di Matera, si avvicinano le festività dedicate al Maggio, un rito tradizionale che si svolge tra boschi e momenti di fede. La comunità locale si organizza tra il 6 e il 9 giugno per celebrare questa tradizione, coinvolgendo persone di diverse età in un evento che unisce aspetti religiosi e legami con l’ambiente naturale circostante. La celebrazione si concentra sulla scelta della Cima, un momento centrale del rito.

La comunità di Accettura, in provincia di Matera, si prepara a vivere un ciclo di celebrazioni che intreccia devozione e natura tra il 6 e il 9 giugno prossimi. Il fulcro della ricorrenza è il Maggio, un rito arboreo che vede la protagonista la figura di San Giuliano, protettore del paese dal 1725, martirizzato a Sora per aver diffuso la fede cristiana. Le attività religiose e popolari sono già avviate: la prima domenica dopo Pasqua, avvenuta il 12 aprile, ha segnato l’inizio del percorso che culminerà nelle festività della Pentecoste per poi chiudersi con il Corpus Domini. Un momento cruciale, che ha assunto una rilevanza sociale e naturalistica crescente negli ultimi anni, si terrà domenica 19 aprile con la scelta della Cima, ovvero l’agrifoglio più armonioso situato nella foresta di Gallipoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Accettura, il rito del Maggio: tra boschi e fede si sceglie la Cima

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