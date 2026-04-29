Ricordando i tempi passati, si può dire che le modalità di formazione dei calciatori erano diverse. In un paese di dimensioni più contenute, si giocava principalmente nella piazza principale, anziché in aree dedicate come la Villa Comunale. Questa piazza rappresentava il punto di incontro per i giovani che volevo imparare a calciare il pallone e trascorrere le ore libere in modo semplice, senza strutture sportive dedicate.

Ai miei tempi non era la Villa Comunale – nel paese dove sono cresciuto non ce n’era una così grande – ma la piazza principale. Interminabili partite a chi arrivava prima a 10, qualche volta tollerate altre no da chi abitava nelle vicinanze e dai vigili urbani (dipendeva dalla quantità di palloni che finivano sui vetri delle case). Il paragone utilizzando da Massimiliano Gallo per descrivere lo show Champions Psg-Bayern non è vilipendio. Anzi. Forse il calcio italiano dovrebbe ripartire proprio dalle partite stile “Villa comunale”. Sempre ritornando alla mia adolescenza, insieme ai ciottoli della piazza c’era la terra battuta del campionato...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Torniamo alla Villa Comunale, i calciatori si formavano così

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