Canicattì dice basta una raccolta firme per l’acqua pubblica alla villa comunale

A Canicattì, un gruppo di cittadini ha avviato una petizione per difendere l’acqua pubblica. La mobilitazione nasce dopo che molti segnalano problemi di approvvigionamento e scarsa trasparenza nella gestione del servizio idrico locale. La campagna si svolge davanti alla villa comunale, dove i cittadini firmeranno per chiedere un controllo diretto e più chiaro dell’acqua che beviamo ogni giorno. La richiesta si concentra sulla tutela di un diritto essenziale.

“L’acqua è un diritto fondamentale, non una merce”. Con questo slogan un gruppo di cittadini di Canicattì promuove una raccolta firme per chiedere una gestione pubblica e trasparente del servizio idrico. L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, dalle 9 alle 13, alla villa comunale. L’iniziativa, sostenuta dagli avvocati Cristina Sgammeglia e Salvino Iannello, nasce per denunciare i disagi legati alla distribuzione dell’acqua e per avviare una denuncia collettiva contro le presunte imposizioni del gestore Aica. I promotori parlano di turnazioni irregolari, erogazioni insufficienti, perdite mai riparate e zone completamente prive di servizio, con famiglie costrette a rifornirsi con autobotti o a ricorrere a soluzioni di fortuna.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: FdI lancia una raccolta firme: "È il momento di dire basta" Leggi anche: Landini lancia una raccolta firme per una legge sulla sanità pubblica. L’annuncio durante lo sciopero di oggi 12 dicembre Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Basta promesse, vogliamo l’acqua: la deputata Iacono (Pd) porta il caso Canicattì in Parlamento; Caso Aica, Michele Termini sfida i sindaci: Meno interviste, votate la mozione di sfiducia al Cda; Canicattì, Lo Giudice: Ora basta, irritanti i discorsi della presidente di Aica, non accettiamo più offese!; Fuga di giovani e anziani dal Sud, Lionti (Uil Sicilia): La Sicilia svuotata, basta ritardi. Una frana in località S. Oliva, lungo la linea Caltanissetta-Siracusa, ha reso necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Canicattì e Gela. Lo dice una nota delle Ferrovie dello Stato. - facebook.com facebook Una frana in località S. Oliva, lungo la linea Caltanissetta-Siracusa, ha reso necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Canicattì e Gela. Lo dice una nota delle Ferrovie dello Stato. x.com