Ancona 2026 | Cantieri sul lungomare doppio senso e parcheggi al centro del piano per imprese e turisti

Ancona si appresta a cambiare volto nel 2026. Sul lungomare partono i lavori per nuovi cantieri, mentre in centro si lavora su doppio senso di marcia e parcheggi. La città punta a migliorare la viabilità per favorire sia le imprese che i turisti, ma i lavori rischiano di creare disagi nei prossimi mesi.

Ancona si prepara a un 2026 di cantieri e nuove sfide per la viabilità, con un occhio di riguardo alle esigenze delle imprese locali. Il sindaco ha incontrato i rappresentanti di Confartigianato per discutere dei progetti di riqualificazione del lungomare Marconi, dell’istituzione del doppio senso di marcia sul lungomare Leonardo Da Vinci e delle misure per contenere i costi dei parcheggi, oltre alla realizzazione di nuovi stalli e di una ciclovia turistica. L’incontro, avvenuto in data 7 febbraio 2026, rappresenta un tentativo di conciliare le necessità di sviluppo urbano con la continuità dell’attività economica, un tema particolarmente sensibile in vista della stagione estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Ancona, arriva l’ok ambientale per la ristrutturazione del lungomare nord.

Provincia Ancona, 'interventi su scuole e strade nella valle del Misa'La Provincia di Ancona annuncia che chiuderà tra febbraio e la prossima primavera una serie di interventi di ricostruzione post-alluvione. Il presidente Daniele Carnevali ha svolto un sopralluogo in V ... ansa.it

Marche, cantieri in A14, Acquaroli: «Chiederemo programmazione secondo le esigenze del territorio»Il presidente della Regione Marche ha parlato con i cronisti dei cantieri in A14 annunciando un incontro domani con Autostrade ... centropagina.it

