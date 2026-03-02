Donne di Bari | un viaggio alla scoperta delle storie e dei luoghi che hanno plasmato la città

Il tour ‘Bari al Femminile’ permette di conoscere le storie delle donne che hanno lasciato il segno nella città e i luoghi che le hanno viste protagoniste. Durante l'itinerario si visitano diversi quartieri e punti di interesse, illustrando il ruolo e le vicende di queste figure femminili nel corso del tempo. Il percorso si concentra sui luoghi più significativi legati a queste storie e alla cultura locale.

Scopri Bari e le donne che hanno segnato la sua storia con il nostro tour 'Bari al Femminile'.Ecco il programma del nostro tour:?.?????????????: Partiremo dal Castello Svevo, un'imponente fortezza che testimonia la resilienza femminile nei secoli.