Tour dei Beati Paoli | l' itinerario tra i vicoli di Palermo alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato Natoli

Il tour tra i vicoli di Palermo porta i visitatori nei luoghi che hanno ispirato Luigi Natoli nella sua descrizione dei Beati Paoli. Camminando nel centro storico, si scoprono ambienti sotterranei e angoli nascosti legati alla leggenda della setta segreta di incappucciati. La visita svela le storie e i misteri di un intreccio tra realtà e mito, ancora vivo nelle strade della città.

Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati descritta dalla penna di Luigi Natoli. Il tour consiste in un viaggio, passi del romanzo alla mano, in compagnia di alcuni dei più famosi.

