Torna la Modena High School Cup | dieci istituti superiori si sfidano a canestro
Dopo l’entusiasmo e la partecipazione della prima edizione, Modena si prepara ad accogliere il ritorno della "Modena High School Cup", la competizione studentesca interamente dedicata alla pallacanestro che vede protagonisti i giovani e le scuole della città. Dieci istituti superiori – Barozzi.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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