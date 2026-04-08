In Italia, l’istituto Mini High School introduce programmi di studio che permettono agli studenti di iniziare a frequentare a 14 anni, durante l’estate. Questa esperienza, destinata a preparare gli studenti a un anno all’estero, si svolge senza modificare il normale calendario scolastico italiano e offre l’opportunità di approfondire materie come biologia marina e criminologia fin dai primi anni delle superiori. La proposta mira a integrare esperienze internazionali nel percorso formativo.

Milano, 8 aprile 2026 – Studiare all’estero senza interferire con il calendario scolastico italiano e sperimentando materie nuove come la biologia marina e la criminologia sin dai primi anni delle superiori. È questa una delle principali caratteristiche dei programmi Mini High School promossi da Astudy International Education, realtà italiana specializzata nell’orientamento e nell’organizzazione di esperienze di formazione scolastica internazionale per studenti delle scuole superiori: esperienze brevi, da due a otto settimane, pensate per svolgersi nei mesi estivi, quando le scuole in Italia sono ancora chiuse. Una formula che consente agli studenti delle superiori, dai 14 ai 18 anni, di frequentare normali corsi scolastici locali, un approccio innovativo che permette di vivere un’esperienza immersiva in una scuola straniera. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Mini High School, si parte già a 14 anni: l’estate diventa una prova per l’anno all’estero

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