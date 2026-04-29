Torna il ponte aereo Trieste-Genova | nuovi voli per lavoro e mare

Dal 8 giugno fino a ottobre, il collegamento aereo tra Trieste e Genova sarà riattivato, offrendo nuovi voli per spostamenti di lavoro e per raggiungere le località di mare. La compagnia aerea ha annunciato la ripresa del servizio, che si svolgerà con frequenza regolare durante tutta la stagione. La ripresa del ponte aereo rappresenta un’opportunità per chi necessita di collegamenti rapidi tra le due città.

? Cosa sapere Luxwing riapre il collegamento aereo Trieste-Genova dall'8 giugno con voli fino a ottobre.. La rotta serve i settori industriali e turistici tra l'Alto Adriatico e il Mar Ligure.. A partire dall’8 giugno, la compagnia Luxwing riaprirà il collegamento aereo tra Trieste e Genova, con una programmazione che si estenderà fino al 23 ottobre per favorire sia i flussi turistici che le esigenze dei settori industriali. La nuova operazione, gestita per conto della rete AirIdea, vedrà l'impiego di velivoli turboelica modello Dash 8, collegando il porto ligure con il territorio triestino attraverso una serie di frequenze strategiche distribuite nei mesi estivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torna il ponte aereo Trieste-Genova: nuovi voli per lavoro e mare Notizie correlate Il ponte aereo della Farnesina, pronto il rientro per 500 italiani. Oggi 3 voli dai Paesi ...AGI - Prosegue il ponte aereo organizzato dalla Farnesina per riportare in Italia i connazionali rimasti bloccati nella regione del Golfo dopo... Il ponte aereo della Farnesina, pronto il rientro per 500 italiani. Oggi 3 voli dai Paesi del GolfoAGI - Prosegue il ponte aereo organizzato dalla Farnesina per riportare in Italia i connazionali rimasti bloccati nella regione del Golfo dopo...