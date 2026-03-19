Canzonissima torna su Rai 1 a partire dal 21 marzo con una nuova formula condotta da Milly Carlucci. La trasmissione non prevede più una gara, ma si concentra su performance musicali e racconti personali degli artisti. Le canzoni spaziano da grandi classici come quelli di Cocciante a brani più recenti interpretati da Elettra Lamborghini. Il programma si presenta come un ritorno alle origini rivisitato in modo moderno.

«Non è un rischio riprendere in mano un vecchio format», afferma Milly Carlucci, «lo abbiamo fatto anche con Ballando con le stelle e sappiamo dove è arrivato. Di questi tempi sta andando alla grande anche La ruota della fortuna. All’epoca Canzonissima aveva al centro la gara perché Sanremo stava attraversando un momento di declino. Oggi invece Sanremo va benissimo, quindi non aveva senso riproporre in tv un'altra gara a distanza di poche settimane». Durante le sei puntate del programma, ogni sabato, Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, che aveva partecipato anche alla... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Canzonissima torna su Rai 1 con Milly Carlucci: come sarà il reboot senza gara e con le canzoni del cuore da Cocciante a Elettra Lamborghini

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