Bove la gioia dopo 14 mesi dall’incubo | l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford

Edoardo Bove ha riassaporato il campo dopo 14 mesi di infortuni, tornando a giocare con il Watford in Championship. La sua presenza in partita è arrivata grazie a una lesione al ginocchio che lo aveva tenuto lontano dal calcio per più di un anno, e il suo debutto ha portato entusiasmo tra i tifosi. La sua prima prestazione, in una gara combattuta contro l’Huddersfield, ha mostrato segnali di ripresa e determinazione.

Bove ha avuto la sua prima telefonata con il Watford dopo un periodo difficile, segnato da un infortunio che lo aveva costretto a restare lontano dal campo. Bove torna in campo con il Watford: che tipo di contratto ha e perché può giocare in Inghilterra, ma non in Italia Edoardo Bove è tornato in campo con il Watford, club dell'inglese Championship. Fiorentina, Edoardo Bove torna al Viola Park fra applausi e abbracci Bove in campo dopo oltre 14 mesi, il Watford lo celebra: He's back Edoardo Bove in campo dopo quel terribile 1° dicembre 2024 contro l'Inter quando un malore lo costrinse al ricovero e all'impianto del defibrillatore, precludendogli così di ... Commozione Bove: è tornato a giocare con il Watford, tutti i dettagli L'ex centrocampista della Roma è entrato nel finale della partita di Championship contro il Preston North End Bellissima notizia dall'Inghilterra: Edoardo Bove è tornato in campo. L'ex centrocampista ...