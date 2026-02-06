Olimpiadi Milano Cortina la protesta degli studenti al Politecnico

Durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, gli studenti sono scesi in piazza Leonardo da Vinci per protestare contro la presenza dell’Ice. Hanno manifestato pacificamente, facendo sentire la loro voce tra gli applausi e le bandiere, mentre il centro della città si riempiva di turisti e visitatori internazionali. La protesta è arrivata nel giorno di grande festa, ma ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine.

Nel giorno X di Milano, con l'inaugurazione dei Giochi Olimpici e i grandi del mondo presenti nella capitale lombarda, gli studenti hanno fatto sentire la propria voce in piazza Leonardo da Vinci contro la presenza dell'Ice. "Bloccheremo la città".

