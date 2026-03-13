La nuova vita dell' ex Eridania | le idee degli studenti del Politecnico di Torino per il ' Central Park' di Forlì

Mercoledì mattina, oltre cinquanta studenti internazionali del Politecnico di Torino sono stati ricevuti dal sindaco di Forlì in Municipio. Durante l'incontro, gli studenti hanno presentato le idee e i progetti relativi al riqualificamento del 'Central Park', un'area abbandonata che si trova nel centro della città. L'iniziativa fa parte di un percorso di studi dedicato allo sviluppo di progettazioni urbane in spazi dismessi.

I ragazzi, di età ricompresa tra i 22 e i 24 anni, dovranno elaborare proposte di recupero e valorizzazione dell’ex Eridania e dell’ex scalo ferroviario forlivese Più di cinquanta studenti internazionali del Politecnico di Torino sono stati ricevuti mercoledì mattina in Municipio dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, nell’ambito di un percorso di studi e ricerca sulle architetture e lo sviluppo di progettazioni urbane di grandi siti abbandonati. I ragazzi, di età ricompresa tra i 22 e i 24 anni, dovranno elaborare proposte di recupero e valorizzazione dell’ex Eridania e dell’ex scalo ferroviario forlivese, partendo dal contesto storico del centro e dal disegno urbano razionalista di viale della Libertà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

