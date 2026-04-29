A Torino si svolge un processo contro un uomo accusato di aver perseguitato e sequestrato un'ex compagna tra il 2022 e il 2024. Durante l'udienza del 28 aprile, la vittima ha riferito di aver subito violenze sessuali e tentativi di revenge porn. Le accuse riguardano comportamenti di stalking e violenza, con l'imputato che si presenta in tribunale per rispondere delle imputazioni mosse nei suoi confronti.

? Cosa sapere A Torino processo per un uomo accusato di stalking e sequestro tra il 2022 e il 2024.. La vittima denuncia violenza sessuale e tentato revenge porn durante l'udienza del 28 aprile.. Il tribunale di Torino ha aperto ieri, 28 aprile, il processo contro un uomo di 57 anni residente in città, accusato di aver aggredito e imprigionato la sua ex compagna di 50 anni tra il 2022 e novembre 2024. La vicenda, che vede l’imputato difeso dall’avvocato Francesco Pesavento, si è snodata davanti al collegio delle giudici e al sostiteur procuratore Davide Pretti. La donna, parte civile assistita dall’avvocata Alessandra Lentini, ha scelto di testimoniare da dietro un paravento per non incrociare lo sguardo dell’ex partner, descrivendo una spirale di controllo e violenza che l’ha portata a vivere in uno stato di costante ansia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, processo all’uomo che imprigionò l’ex: tra stalking e violenza

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