Stalking e lesioni la Boccia va a processo Sangiuliano | Ho subìto violenza inaudita

La Boccia va a processo per stalking e lesioni. La Procura di Roma ha deciso di portare davanti al giudice Maria Rosaria Boccia, accusata di aver perseguitato e aggredito l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I capi di imputazione sono pesanti e il giudice ha deciso di rinviare a giudizio l’imprenditrice, dopo aver ascoltato le accuse in meno di un’ora. Sangiuliano, che ha subito violenza e interferenze nella vita privata, ha commentato: “Ho subito violenza inaudita”.

Lady Pompei va a processo per l'affaire Sangiuliano. Perché il castello di accuse costruito dalla Procura di Roma nei confronti di Maria Rosaria Boccia è così pesante che ieri al gup Gabriele Fiorentino è bastata meno di un'ora per decidere di rinviare a giudizio l'imprenditrice, accusata di stalking aggravato, lesioni e interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La Boccia dovrà inoltre rispondere di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum, in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Il processo per la pompeiana, diventata l'idolo della sinistra per quelle che oggi vengono considerate dai magistrati condotte illecite ma che allora furono spacciate dall'opposizione come gesti eroici per combattere il governo Meloni, inizierà a Roma il prossimo 6 ottobre.

