La mia vita è un inferno | violenza sessuale e stalking Arrestato uomo di 31 anni

Da lanazione.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni, di origini albanese, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento che lo accusa di stalking e violenza sessuale nei confronti dell’ex fidanzata. Le accuse riguardano atti di violenza e comportamenti persecutori che sarebbero stati messi in atto nei confronti della donna, secondo quanto riferito dagli inquirenti. La vicenda si è svolta a Terni e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Terni, 27 marzo 2026 - Arrestato (ai domiciliari) un albanese di 31 anni ritenuto responsabile di stalking e violenza sessuale, commessi nei confronti dell’ex fidanzata. L’indagine è partita dalla denuncia-querela sporta dalla vittima, una 22enne di origini sudamericane, che, esasperata ed intimorita da un clima di costante controllo e vessazione cui era sottoposta dall’ex, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine, raccontando mesi di abusi, offese e violenze subite, culminati in minacce di morte che l’hanno indotta a temere per la propria incolumità. Terrorizzava la ex Gli accertamenti svolti dagli inquirenti hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

la mia vita 232 un inferno violenza sessuale e stalking arrestato uomo di 31 anni
© Lanazione.it - “La mia vita è un inferno”: violenza sessuale e stalking. Arrestato uomo di 31 anni

?Violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni, arrestato un 52enne a Firenze: l'orrore in vacanza, gli episodi ripetuti e lo stalkingUn uomo di 52 anni residente a Calenzano, in provincia di Firenze, è stato arrestato dai Carabinieri con le pesanti accuse di violenza sessuale...

Violenza sessuale e atti persecutori sull’ex compagna: arrestato un uomo di 20 anniSi è presentato davanti all’abitazione dove la ex compagna lavorava come badante e accudiva due anziani.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: La mia vita sui treni; Avevo sei anni quando la mia vita è cambiata. Ora speriamo in Trump; Come vasi di creta, ricolmi di infinito - Comunione e Liberazione; Incendio al Sannazaro, Lara Sansone: Era tutta la mia vita, è come se fossi in lutto.

Tutte le donne della mia vitaFilm (Commedia) di Simona Izzo con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon (IT 2007). Davide è un cuoco di successo che esercita la professione in cucina e in camera da letto, dove seduce ... la7.it

«Ho fatto uno sbaglio grande nella mia vita: mi sono fatta convincere a diventare mamma. Mio marito li voleva a tutti i costi, mia mamma e le mie cognate non capivano perché ...«Ho fatto un sacco di rinunce per le bambine. E continuerò a farne: i figli sono per sempre. Perché poi sono sempre le mamme che pagano il prezzo più alto. La maternità è ancora una scelta obbligata p ... vanityfair.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.