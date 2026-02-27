Un uomo di 31 anni, di origini albanese, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento che lo accusa di stalking e violenza sessuale nei confronti dell’ex fidanzata. Le accuse riguardano atti di violenza e comportamenti persecutori che sarebbero stati messi in atto nei confronti della donna, secondo quanto riferito dagli inquirenti. La vicenda si è svolta a Terni e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Terni, 27 marzo 2026 - Arrestato (ai domiciliari) un albanese di 31 anni ritenuto responsabile di stalking e violenza sessuale, commessi nei confronti dell’ex fidanzata. L’indagine è partita dalla denuncia-querela sporta dalla vittima, una 22enne di origini sudamericane, che, esasperata ed intimorita da un clima di costante controllo e vessazione cui era sottoposta dall’ex, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine, raccontando mesi di abusi, offese e violenze subite, culminati in minacce di morte che l’hanno indotta a temere per la propria incolumità. Terrorizzava la ex Gli accertamenti svolti dagli inquirenti hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La mia vita è un inferno”: violenza sessuale e stalking. Arrestato uomo di 31 anni

