Torino il dramma del dodicenne | madre alcolizzata lo picchiava

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, nel quartiere Aurora, le forze dell'ordine hanno preso un dodicenne in custodia dopo aver accertato che era stato picchiato dalla madre, che risultava essere sotto l’effetto di alcol. La madre è stata allontanata dall’abitazione, mentre il bambino è stato affidato a un familiare. L’intervento dei carabinieri è stato avviato a seguito di segnalazioni di violenza domestica.

? Cosa sapere Torino, carabinieri allontanano un dodicenne dopo le percosse subite dalla madre nel quartiere Aurora.. La donna di 36 anni è stata denunciata per maltrattamenti dopo il malore notturno.. Nella notte di lunedì 27 aprile 2026, un dodicenne è stato allontanato in una struttura protetta dopo che i carabinieri hanno scoperto i segni delle percosse subite nel quartiere Aurora di Torino, causate dalla madre di 36 anni. Il dramma si è scatenato quando la donna ha richiesto l’intervento del 112 lamentando un malore improvviso. Tuttavia, una volta giunti nell’appartamento della famiglia, i sanitari dell’Azienda Zero hanno riscontrato uno stato di alterazione dovuto al consumo di alcol nella donna.🔗 Leggi su Ameve.eu

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