Prima lo schiaffo alla figlia dodicenne e poi l' aggressione ai militari | arrestata una madre di 48 anni
La donna, in presunto stato di alterazione, avrebbe strattonato gli operanti dopo aver tentato di aggredire un testimone Quella che doveva essere una serata tranquilla in centro si è trasformata in un momento di tensione. I carabinieri di Corso Giovecca sono intervenuti sabato sera in Piazza Travaglio a seguito di una segnalazione per una accesa lite tra una madre e la sua giovane figlia. Secondo quanto ricostruito finora, i militari, giunti rapidamente sul posto, avrebbero trovato una donna di 48 anni in evidente stato di alterazione alcolica e la figlia di 12 anni in lacrime. Stando alle testimonianze raccolte, la ragazzina sarebbe stata colpita al volto con uno schiaffo dalla madre mentre si trovavano all'interno di un pubblico esercizio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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