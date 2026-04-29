Torino già al lavoro per il 2026 27 | dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa il piano di Petrachi per il nuovo progetto

Il Torino ha iniziato a pianificare la sua squadra per le stagioni 202627, con alcune mosse già definite. Il direttore sportivo ha portato avanti trattative per il ritorno di alcuni giocatori e ha lavorato sui riscatti di altri, mentre si discute anche della posizione dell'allenatore. La stagione 202526 sta per chiudersi, ma le attività per il prossimo campionato sono già in corso.

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