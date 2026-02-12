Riforma Istituti Tecnici dal 2026 27 | Formazione Scuola Lavoro già dal secondo anno Ancora non chiarite le classi di concorso primo incontro al Ministero

Questa mattina al Ministero si è tenuto il primo incontro tra i rappresentanti del governo e i sindacati sulla nuova riforma degli Istituti Tecnici, prevista a partire dal 202627. La principale novità riguarda l’introduzione della formazione scuola-lavoro già dal secondo anno, ma ancora non sono chiare le classi di concorso coinvolte. I sindacati chiedono spiegazioni e chiedono di approfondire i dettagli prima di arrivare a decisioni definitive.

Si è concluso al Ministero l'incontro con i sindacati di informativa sul Decreto concernente l’attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi. L'articolo Riforma Istituti Tecnici dal 202627: Formazione Scuola Lavoro già dal secondo anno. Ancora non chiarite le classi di concorso. primo incontro al Ministero .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Riforma Istituti Tecnici Iscrizione studenti al via, ma manca decreto di attuazione della riforma Istituti tecnici prime classi dal 2026/27 L’iscrizione degli studenti agli istituti tecnici è aperta, anche se manca ancora il decreto di attuazione della riforma prevista per le prime classi dal 202627. Iscrizioni scuola 2026/27 Trento: online dal 13 gennaio al 16 febbraio. Novità per il quarto anno della formazione professionale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Riforma Istituti Tecnici Argomenti discussi: Riforma 2026 degli Istituti Tecnici: meno ore di Italiano in V superiore e Scienze sperimentali come disciplina unitaria. La preoccupazione del CSPI; Riforma degli istituti tecnici, c’è il parere favorevole del CSPI; Dal CSPI due pareri: 1) sulla riforma degli istituti tecnici; 2) sulla individuazione delle aree disciplinari per la correzione delle prove scritte dell’esame di maturità; Riforma Istituti Tecnici: il CSPI esprime il parere, la FLC CGIL si astiene. Riforma degli Istituti Tecnici, ANIEF: servono tutele su organici e ruolo dei docentiLa riforma degli Istituti Tecnici, in attuazione del PNRR (Missione 4) e in coerenza con i paradigmi di Industria 4.0, punta a rafforzare il raccordo tra scuola, innovazione digitale, sostenibilità am ... orizzontescuola.it Riforma 4+2, meno materie umanistiche, sparisce anche Geografia?Scopri come le materie umanistiche si adattano alla Riforma degli Istituti Tecnici nel sistema d'istruzione italiano. informazionescuola.it https://m.flcgil.it/scuola/riforma-istituti-tecnici-il-cspi-esprime-il-parere-la-flc-cgil-si-astiene.flc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.