Ilic Torino missione rilancio con D’Aversa | c’entra anche il mercato!

Il Torino ha deciso di affidarsi a D’Aversa come nuovo allenatore e sta lavorando anche sul mercato per rinforzare la rosa. La società sta cercando di migliorare la qualità della squadra e di affrontare al meglio la prossima stagione, con acquisti mirati e interventi strategici. L’obiettivo è rilanciare le prestazioni e ottenere risultati più soddisfacenti. La campagna di rafforzamento è in corso.

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