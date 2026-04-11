Torino D’Aversa punta al record | futuro e sfida per il tricolore

Il tecnico del Torino ha parlato delle prossime sfide e degli obiettivi della squadra, sottolineando la volontà di migliorare le prestazioni e di puntare a risultati importanti. In un momento in cui la salvezza sembra ormai consolidata, si concentra sui traguardi ancora da raggiungere e sulle strategie per affrontare le partite future. Le dichiarazioni arrivano in un periodo di continui confronti e valutazioni sul percorso della squadra.

Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha delineato le prospettive per il futuro della squadra in un momento cruciale che vede l’obiettivo salvezza ormai virtualmente raggiunto. Mentre la dirigenza granata prosegue nelle proprie valutazioni interne, il mister ha espresso il desiderio di avviare un dialogo diretto con il club per discutere del proprio prosieguo professionale, superando l’impostazione iniziale basata su una valutazione di tre mesi. La sfida del tricolore casalingo e il percorso verso la sicurezza. In vista del confronto imminente contro il Verona, Roberto D’Aversa punta a un risultato che avrebbe significato il terzo successo consecutivo tra le mura amiche nelle sue prime tre partite da guida tecnica del Toro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, D’Aversa punta al record: futuro e sfida per il tricolore D’Aversa al Torino: la sfida di rilanciare i granata in Serie ARoberto D'Aversa torna in Serie A alla guida del Torino: la sfida di rilanciare i granata Il Torino Football Club ha trovato il suo nuovo allenatore:... LIVE Alle 18 Milan-Torino: Allegri ritrova Rabiot, D'Aversa punta su Simeone(3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Temi più discussi: D’Aversa: Aver portato a casa i 3 punti ci avvicina al nostro obiettivo; D'Aversa: Il Verona vale più di quanto dice la classifica. Voglio riportare il Toro dove merita; Pisa-Torino 0-1, D'Aversa in conferenza: Previsto l'ingresso di Adams nel finale; Una mediana tutta da costruire . Hiljemark, tra ballottaggi e certezze. Torino, D’Aversa vuole restare: le condizioni per il rinnovoCon una salvezza ormai quasi raggiunta, D'Aversa pensa al futuro e spera in prolungamento del suo contratto con il Torino ... toro.it Torino, Biraghi cerca spazio: le parole di D’Aversa riaccendono le speranzeIl difensore italiano sta attraversando una stagione difficile, ma con il nuovo mister può tentare di ritrovare minutaggio La parentesi di Biraghi al ... toro.it Ripropongo questo video che è piaciuto tanto di questa artista di strada che ho avuto la fortuna di riprenderla nell' unica volta che si è esibita in galleria San Federico. Non l' ho mai più vista.Torino. - facebook.com facebook Torino, la storia di Vladimir da detenuto a dottore in Scienze internazionali: «La mia vita ripartita con una tesi sui Balcani» x.com