Galante parla di Genoa Torino | Un match intenso Petrachi un direttore molto bravo Il lavoro di De Rossi mi piace

Galante commenta la partita Genoa-Torino, definendola molto combattuta e piena di emozioni. Attraverso un’analisi diretta, apprezza le mosse di Petrachi come direttore sportivo e sottolinea l’ottimo lavoro di De Rossi in panchina. La sfida ha mostrato un equilibrio tra le forze in campo e momenti di grande intensità. La discussione si concentra sulle scelte tattiche e sulle prestazioni dei giocatori protagonisti. Questa partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

© Calcionews24.com - Galante parla di Genoa Torino: «Un match intenso. Petrachi un direttore molto bravo. Il lavoro di De Rossi mi piace»

