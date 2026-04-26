Follia al Rally Città di Casarano | lancia torce sul tracciato arrestato 36enne

Durante il Rally “Città di Casarano” un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver lanciato torce sul percorso di gara. L’episodio si è verificato in un tratto del tracciato, mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità tra le strette strade interpoderali. La presenza di oggetti lanciati sulla carreggiata ha interrotto la prova e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.