Follia al Rally Città di Casarano | lancia torce sul tracciato arrestato 36enne
Durante il Rally “Città di Casarano” un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver lanciato torce sul percorso di gara. L’episodio si è verificato in un tratto del tracciato, mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità tra le strette strade interpoderali. La presenza di oggetti lanciati sulla carreggiata ha interrotto la prova e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
SPECCHIA – Se lanciare un fumogeno o una torcia in campo, durante una partita di calcio, è già considerato un gesto pericoloso, figurarsi sul tracciato di una gara rallystica, quando veri e proprio bolidi sfidano il cronometro sfrecciando in strette state interpoderali e derapando davanti a.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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