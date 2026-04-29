Tommaso Paradiso a Firenze la festa di un Romantico che fa cantare il Mandela Forum dove c’è anche Jovanotti

A Firenze il concerto di Tommaso Paradiso ha richiamato un grande pubblico al Mandela Forum, riempiendo completamente la struttura. La serata ha visto anche la presenza di Jovanotti, che ha condiviso il palco con l’artista. I fan hanno cantato insieme le canzoni del cantante, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. L’evento si è concluso con applausi e momenti di grande partecipazione.

Firenze, 29 aprile 2026 – Un Mandela Forum non solo pieno di fan ma anche strabordante di romanticismo. Da ‘ Sensazione stupenda ’ che ha aperto la serata cantata a squarciagola sino alla festaiola “ Riccione ” che ha scatenato il palazzetto fiorentino. Tommaso Paradiso, invece, gongola tra il suo pubblico che arriva da ogni dove a cui a più riprese rivolge il microfono per cantare insieme. https:www.lanazione.itfirenzecronacail-mandela-diventa-casa-paradiso-ce8776b3 Due ore filate di live e una scaletta che ha messo insieme il suo repertorio presente e passato. Dai brani recenti e più intimi come ‘‘ Lasciamene un po ’’, ‘’ Forse ’, ‘’ I romantici ’ che ha consacrato il suo successo sanremese e che ha la forza di commuoverlo sempre, fino ai vecchi e grandi successi con i Thegiornalisti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tommaso Paradiso a Firenze, la festa di un "Romantico" che fa cantare il Mandela Forum dove c’è anche Jovanotti Notizie correlate Da Sanremo a Firenze, Luchè in concerto al Mandela ForumFirenze, 14 marzo 2026 – Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston con il brano “Labirinto”, in gara alla 76esima edizione del Festival di... Firenze, arriva Frah Quintale in concerto al Mandela ForumFirenze, 6 aprile 2026 - Frah Quintale ha annunciato le prime date del Summer Tour ‘26 che lo vedrà impegnato nell’estate 2026 nei maggiori festival... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tommaso Paradiso in concerto a Firenze, la possibile scaletta; Scaletta concerto Tommaso Paradiso a Firenze, Mandela Forum 28 aprile 2026; Tommaso Paradiso: Il pop casa e famiglia ristabilisce le priorità; Tommaso Paradiso torna in concerto con Palasport 2026 – Scaletta, date e biglietti. Tommaso Paradiso a Firenze, la festa di un Romantico che fa cantare il Mandela Forum dove c’è anche JovanottiPalazzetto fiorentino gremito tra aneddoti personali e il gran finale con Felicità puttana e ‘Completamente’ ... lanazione.it Tommaso Paradiso in concerto a Firenze, la possibile scalettaGiovedì 30 aprile Tommaso Paradiso chiuderà la tournée con lo show in scena al PalaPartenope di Napoli. A luglio il cantautore sarà protagonista di altri sei appuntamenti in programma nelle città di B ... tg24.sky.it C’era chi dava le sue quotazioni in ribasso. “Tommaso Paradiso non è più quello di una volta”. “Fuori da TheGiornalisti Tommaso Paradiso ha poco da dire”. In compenso, è arrivato il festival di Sanremo a rinverdire i fasti di un tempo. «Un trauma per me che v - facebook.com facebook #CasalecchiodiReno #Concerti "Tommaso Paradiso" (21:00) #FREETIME x.com