tommasi conferma il rigore del napoli contro la cremonese

Durante l’ultima puntata di Open Var su Dazn, Dino Tommasi è stato presentato come nuovo designatore. Durante la trasmissione, ha confermato che il rigore assegnato al Napoli nella partita contro la Cremonese era corretto. La discussione si è concentrata sulla decisione dell’arbitro e sul video review utilizzato per verificare la validità del calcio di rigore. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle conclusioni finali.

Nell’ultima puntata di Open Var su Dazn, la prima con Dino Tommasi nel ruolo di designatore arbitrale, è stato analizzato anche uno degli episodi chiave di Napoli-Cremonese. Tra i casi passati in rassegna, spazio al rigore assegnato agli azzurri e poi fallito da McTominay. La valutazione tecnica è stata netta. Per Tommasi, la decisione presa in campo da Doveri è corretta. Il contatto di mano di Grassi viene considerato punibile, perché il braccio si allarga oltre lo spazio del corpo e aumenta l’ingombro del giocatore in area. Questo il giudizio espresso durante la trasmissione: “Ottima decisione di campo di Doveri. Grassi si fa più grande, allarga il braccio fuori dallo spazio corporeo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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VITTORIA DEL NAPOLI FALSATA DA UN RIGORE NON ASSEGNATO ALLA CREMONESE!

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