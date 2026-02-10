Open VAR rigore al Napoli? Tommasi | Non è rigore | Massa non andava richiamato

L’arbitro Massa non ha assegnato il rigore al Napoli, anche dopo l’intervento del VAR. Tommasi spiega che non era un episodio da richiamare, e così la decisione è rimasta invariata. I tifosi partenopei speravano in un supplemento di review, ma il direttore di gara ha mantenuto la scelta iniziale. La discussione sulla corretta interpretazione delle immagini continua a far discutere tra gli appassionati.

Open VAR. Dal centro tecnico di Lissone arrivano nuove valutazioni arbitrali dopo il fine settimana di campionato. Nell’ultima puntata di Open VAR si è tornati su uno degli episodi più discussi: il rigore assegnato al Napoli contro il Genoa, decisivo per la vittoria in extremis della squadra di Antonio Conte. Un episodio che ha fatto molto discutere e che ora viene riletto con maggiore lucidità dagli organi tecnici dell’ AIA. In studio, insieme a Federica Zille, era presente Dino Tommasi, componente della CAN, che ha ricostruito quanto accaduto in Sala VAR. Durante la revisione dell’azione del contatto tra Cornet e Vergara, Di Bello e Fabbri hanno analizzato più immagini e da diverse angolazioni, arrivando rapidamente alla conclusione di un possibile calcio di rigore.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’uso del VAR continua a essere al centro delle discussioni nel calcio.

In questa partita di calcio, il rigore assegnato per fallo di mano di Bartesaghi ha influenzato il risultato tra Milan e Roma.

