Victor Perez | dal successo a Hollywood al sogno dei robot a Tokyo

Victor Perez, noto per il suo lavoro nel settore degli effetti visivi, ha ricevuto il Romics d’oro, un riconoscimento internazionale. La sua carriera si è sviluppata tra Hollywood e Tokyo, dove ha partecipato a progetti di grande rilievo. La premiazione evidenzia il suo contributo nel campo, che unisce competenze tecniche avanzate a influenze culturali diverse. La sua esperienza attraversa vari contesti, dai set cinematografici alle innovazioni nel mondo dei robot.

Il riconoscimento del Romics d’oro a Victor Perez, figura di riferimento mondiale nel campo degli effetti visivi, segna un momento di profonda connessione tra l’eccellenza tecnica internazionale e le radici culturali che hanno plasmato la carriera dell’artista. Durante la 36esima edizione del Romics tenutasi a Roma, il professionista, noto per il suo contributo ai grandi successi hollywoodiani e per il David di Donatello ottenuto con Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, ha condiviso riflessioni sul legame indissolubile tra l’estetica dei manga e il proprio linguaggio visivo. L’estetica del mecha e la metamorfosi fotografica di un maestro dei VFX.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Victor Perez: dal successo a Hollywood al sogno dei robot a Tokyo Victor Perez, intervista: "L'AI? Mi affascina, non dobbiamo averne paura"Tra nuove tecnologie e problemi del cinema contemporaneo: la nostra intervista all'esperto degli effetti visivi, premiato al Romics 2026. Alejandro Tommasi, dal sogno di fare il concertista al successo mondiale: ‘Non cercavo la fama’Il racconto intimo a “Sogni C…OSTRUITI” Una carriera internazionale, ma radici profonde e un percorso tutt’altro che lineare.