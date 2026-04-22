Ryanair arrivano nuove regole a partire da novembre 2026 | zone check-in e bagagli chiudono un'ora prima del volo

A partire dal 10 novembre 2026, la compagnia aerea adotterà nuove regole riguardanti il check-in e la consegna dei bagagli. Le zone dedicate a queste operazioni chiuderanno un'ora prima della partenza del volo, rispetto ai 40 minuti attuali. La modifica interessa le procedure di accettazione dei passeggeri e dei bagagli in aeroporto, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare la gestione delle partenze.