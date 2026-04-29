TIM stop allo spot con Lopez | perché il Giurì ha bocciato la campagna rete n1 in Italia

Il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria ha deciso di vietare a TIM di proseguire con una campagna pubblicitaria in cui si affermava come “rete n.1 in Italia” e che vedeva protagonista l’attore Lopez. La decisione è stata presa a seguito di una segnalazione che contestava la correttezza delle affermazioni fatte nello spot. TIM dovrà quindi interrompere la diffusione della campagna pubblicitaria che rivendicava il primato di rete nel paese.

Il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria ha imposto a TIM di cessare la campagna pubblicitaria che rivendicava il primato di “rete n.1 in Italia per qualità”. La pronuncia n. 72026 ha ritenuto il claim troppo generico e non supportato da informazioni adeguate per consentire ai consumatori di comprendere la reale portata dell’affermazione. La campagna incriminata rappresentava un remake dello storico spot andato in onda per la prima volta nel 1999, con Massimo Lopez nei panni del condannato a morte che continua a parlare al telefono per rinviare l’esecuzione. Il claim originale, “Una telefonata allunga la vita”, è diventato parte della memoria collettiva pubblicitaria italiana.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - TIM, stop allo spot con Lopez: perché il Giurì ha bocciato la campagna “rete n.1 in Italia”

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Perché dopo trent’anni è tornato in tv lo spot della Sip con Massimo Lopez: le ipotesi di una strategia TIMDomenica 22 febbraio è stato trasmesso uno spot di oltre trent'anni fa con protagonista Massimo Lopez.

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