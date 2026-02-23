Perché dopo trent'anni è tornato in tv lo spot della Sip con Massimo Lopez | le ipotesi di una strategia TIM

Domenica 22 febbraio è stato trasmesso uno spot di oltre trent'anni fa con protagonista Massimo Lopez. Si trattava di una pubblicità SIP, che ha insospettito il pubblico, ma probabilmente si tratta di un'operazione di marketing piuttosto che di nostalgia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo spot SIP con Massimo Lopez torna in tv dopo 32 anni ed è un successo. I motivi del revival e cosa c’entra SanremoMassimo Lopez ha riproposto lo storico spot SIP dopo 32 anni, grazie alla sua popolarità tra chi ricorda gli anni ’90.

Massimo Lopez torna con lo spot di Sip del 1994, ipotesi sequel a 32 anni di distanza nei giorni di SanremoLo spot della Sip del 1994 con Massimo Lopez riappare in tv, motivato dalla voglia di ricordare quegli anni.

Non è stata un’allucinazione collettiva. In queste ore è tornato davvero in TV lo storico spot SIP con Massimo Lopez, quello del celebre slogan “Una telefonata allunga la vita”. Per molti è stato un improvviso salto negli anni ’90: stupore, sorrisi e una forte - facebook.com facebook

