TIM censurato lo spot con Lopez | ecco perché il Giurì ha cancellato la campagna della telefonata che allunga la vita

Il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria ha deciso di censurare uno spot pubblicitario di TIM con protagonista l’attore Lopez, ritenendo il messaggio ingannevole. La campagna, che promuoveva la rete come “la n.1 in Italia per qualità”, è stata cancellata perché la formulazione avrebbe potuto creare false aspettative tra i consumatori. La decisione si basa su un’analisi accurata dei contenuti trasmessi nella pubblicità.

La definizione era netta: «La rete n.1 in Italia per qualità». Ma proprio quella chiarezza, secondo il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria, ha reso il messaggio ingannevole. Con la pronuncia n. 72026, il Giurì dello Iap ha imposto a TIM di cessare la campagna ritenendo che il claim fosse troppo generico e non supportato da informazioni adeguate per i consumatori. Lo spot incriminato. Lo spot finito nel mirino del Giurì riprende una storica pubblicità di TIM degli anni ’90, quando il claim era: «Una telefonata allunga la vita». Il format con Massimo Lopez nei panni del condannato a morte che continua a parlare al telefono per rinviare l’esecuzione è andato in onda per la prima volta nel 1999.🔗 Leggi su Open.online

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