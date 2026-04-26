Battiti Live Spring 2026 con Michelle Hunziker e Alvin | quando va in onda cast e cantanti

La primavera televisiva di Canale 5 si arricchisce con la programmazione di Battiti Live Spring 2026, una versione dedicata alla stagione più calda dell’anno. La trasmissione vede la partecipazione di Michelle Hunziker e Alvin come conduttori e presenta un cast di cantanti italiani e internazionali. La data di inizio e i dettagli sul cast musicale saranno annunciati prossimamente, mentre gli appassionati attendono con entusiasmo questa nuova edizione.

La primavera televisiva di Canale 5 si accende con Battiti Live Spring 2026, la nuova versione primaverile dello storico festival musicale che da anni anima l’estate italiana. Per la prima volta il format approda in una veste completamente nuova, pensata per celebrare la stagione dei grandi ritorni e, soprattutto, i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale dell’evento. A guidare il pubblico in questo viaggio musicale ci saranno Michelle Hunziker e Alvin, una coppia affiatata che promette ritmo, energia e una conduzione brillante. Quando andrà in onda la prima puntata? Chi salirà sul palco? E quali artisti animeranno le tre serate registrate a Ferrara? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Battiti Live Spring 2026, con Michelle Hunziker e Alvin: quando va in onda, cast e cantanti Notizie correlate Battiti Live 2026 Spring con Michelle Hunziker su Canale 5: cast, cantanti ed anticipazioniCon l’arrivo della primavera e della stagione estiva la musica torna protagonista in tv con Battiti Live 2026 in versione “Spring“. Leggi anche: Battiti Live Spring 2026, il cast completo con Michelle Hunziker e quando guardarlo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dalla piazza alla tv: Mediaset annuncia le date delle puntate su Canale 5 di Battiti Live Spring; Tim Battiti Live Spring: ecco quando andrà in onda l’evento registrato a Ferrara; Battiti Live Spring: il cast e quando andrà in onda la prima serata condotta da Michelle Hunziker; Tim Battiti Live Spring, lo show registrato a Ferrara andrà in onda il 29 aprile. Battiti Live Spring 2026, quando in tv?Michelle Hunziker affiancata da Alvin è alla conduzione del Battiti Live Spring 2026 in partenza su Canale 5: ecco quando e ospiti. superguidatv.it Battiti Live Spring, quando va in onda: i cantanti in scaletta, i conduttori, dove è stata registrata, quante puntate sonoLa musica dell’estate prova ad anticipare i tempi. Torna Tim Battiti Live, ma per la prima volta in versione primaverile: nasce Battiti Live Spring, lo spin-off che porta sul palco i ... ilmessaggero.it «Portare i grandi artisti su questo palco, quest’anno, ha un sapore nuovo e speciale. » Michelle Hunziker e Alvin sono pronti a sorprendere il pubblico con una nuova versione primaverile di Tim Battiti Live, ribattezzata Battiti Live Spring. Non è la solita edizion - facebook.com facebook