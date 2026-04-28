Il programma musicale Battiti Live Spring 2026 torna il 29 aprile su Canale 5 con la prima puntata. La trasmissione, che apre la stagione, presenterà una scaletta ricca di esibizioni e ospiti. La serata sarà caratterizzata da numerosi artisti pronti a esibirsi davanti al pubblico, segnando l’inizio di un appuntamento che si ripeterà nel corso della primavera.

Il debutto di Battiti Live Spring 2026 è ormai alle porte e la prima puntata, in onda il 29 aprile su Canale 5, promette di inaugurare la stagione musicale con un’esplosione di energia. La versione primaverile del celebre show estivo porta con sé un’atmosfera completamente nuova: niente mare, niente piazze del Sud, ma una cornice d’arte come Ferrara, dove Piazza Trento e Trieste si è trasformata in un grande palco per accogliere alcuni dei nomi più forti della musica italiana. Chi salirà sul palco? Quali sorprese riserva la scaletta? E come si svilupperà questa prima edizione primaverile guidata da Michelle Hunziker e Alvin? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Battiti Live Spring 2026, anticipazioni e scaletta della prima puntata del 29 aprile: ecco tutti chi gli ospiti

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