The Scarecrow travolge i record | il thriller vola al 5,2% di ascolti

Il thriller The Scarecrow ha registrato il 28 aprile un ascolto medio del 5,2%, superando di gran lunga il dato precedente di ENA, che aveva raggiunto il 2,0% con Yumi’s Cells 3. La puntata ha così stabilito un nuovo record di audience, diventando uno dei programmi più seguiti di quella giornata. Questo risultato ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati del genere.

? Cosa sapere Il thriller The Scarecrow raggiunge il 5,2% di ascolti medi il 28 aprile.. Il record di ENA supera la media del 2,0% registrata da Yumi’s Cells 3.. Il quarto episodio del thriller misterioso The Scarecrow ha raggiunto il 5,2% di ascolti medi in tutta lo scorso 28 aprile, segnando un nuovo primato per la produzione di ENA. I dati rilevati da Nielsen Korea confermano una crescita costante del pubblico per la serie, che vede come protagonisti Park Hae Soo e Lee Hee Joon. La narrazione riesce a trattenere sempre più spettatori con il passare delle puntate, consolidando il successo della trama poliziesca finora trasmessa. L’ascesa del mistero tra i nuovi record televisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Scarecrow travolge i record: il thriller vola al 5,2% di ascolti Notizie correlate Serie A vola su Sky Sport con Inter-Juventus nuovo record stagionale di ascoltiInter Juventus spinge la Serie A nella Casa dello Sport Sky oltre 1,5 milioni di spettatori medi, confermando il big match come evento tv... La Volta Buona travolge la concorrenza: ascolti record e clip viraliLa Volta Buona ha registrato ascolti nel primo pomeriggio di Rai1 che non si vedevano da tempo, avvicinandosi più volte al dating show di Maria De...