Serie A vola su Sky Sport con Inter-Juventus nuovo record stagionale di ascolti

La partita tra Inter e Juventus ha attirato oltre 1,5 milioni di spettatori su Sky Sport, facendo registrare il record stagionale di ascolti. La forte affluenza deriva dall’attesa per uno dei match più attesi del campionato, che ha acceso l’interesse dei tifosi anche nel giorno di San Valentino. La sfida ha mantenuto alta l’attenzione, confermando il ruolo dominante della Serie A sulla piattaforma.

Inter Juventus spinge la Serie A nella Casa dello Sport Sky oltre 1,5 milioni di spettatori medi, confermando il big match come evento tv centralenella serata di San Valentino Nuovo record stagionale di ascolti per la Serie A nella Casa dello Sport di Sky. Il big match di San Siro tra Inter e Juventus – in diretta ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e. su Digital-News.it Inter Juventus spinge la Serie A nella Casa dello Sport Sky oltre 1,5 milioni di spettatori medi, confermando il big match come evento tv centrale nella serata di San Valentino. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A vola su Sky Sport con Inter-Juventus nuovo record stagionale di ascolti Juventus-Napoli trascina la Casa dello Sport Sky, al record stagionale audience Serie A La partita tra Juventus e Napoli ha registrato ottimi ascolti sulla Casa dello Sport di Sky, attirando complessivamente 1,24 milioni di spettatori medi e raggiungendo un picco di oltre 2 milioni di spettatori unici. Juventus-Napoli da record su Sky: miglior ascolto stagionale della Serie A Il match tra Juventus e Napoli ha registrato il miglior ascolto stagionale della Serie A su Sky, raggiungendo oltre 1,2 milioni di spettatori medi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il primo sigillo di Cutrone al Monza, il Venezia vola e non solo Streaming | DAZN IT; Rugby femminile: Valsugana travolge Neapolis e vola a +10 su Villorba in Serie A Elite; Calcio, Serie D: Folgore Caratese vola a +8, Ac Leon vince in trasferta; Comitati Federbocce - Volo - Serie B, Calvarese pari a Marina, ma resta solitaria in vetta. Rugby femminile: Valsugana travolge Neapolis e vola a +10 su Villorba in Serie A EliteIl recupero della settima giornata della Serie A Elite Femminile sorride al Valsugana Rugby Padova, che davanti al pubblico di casa domina Neapolis ... oasport.it Serie A, la Roma vola con Malen e Dybala: Torino ko, Gasp stacca la Juve nella corsa ChampionsSuccesso importantissimo per la Roma nella ventunesima giornata di Serie A: i giallorossi vincono 2-0 in casa del Torino e si prendono il quarto posto, staccando la Juventus. A decidere il match è l'u ... sportmediaset.mediaset.it La lezione di Sinner: "Perdere è normale, è lo sport" #SkySport #SkySportInsider #Sinner x.com | Pio Esposito a Sky Sport: "Queste sono le serate che sogni quando inizi a giocare da piccolo. Stasera era il massimo per me un gol, sono felice". "Scudetto Non si può ancora parlare di traguardo, mancano ancora tante partite, ma comunque è una vittori facebook