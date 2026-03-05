La Volta Buona ha registrato ascolti nel primo pomeriggio di Rai1 che non si vedevano da tempo, avvicinandosi più volte al dating show di Maria De Filippi. La curva degli ascolti è stata spesso vicina al 20% di share, confermando come il talk condotto da Caterina Balivo sia diventato un punto di riferimento di spettacolo, gossip e leggerezza, in un palinsesto dove predomina la cronaca nera. Chi cerca contenuti diversi e intrattenimento leggero trova in questo programma una scelta ideale. L’appeal de La Volta Buona non si misura solo con gli ascolti, ma anche con i momenti virali della puntata. La presenza di ospiti come Valeria Marini, protagonista di episodi commoventi, e la telefonata di Aldo Cazzullo hanno reso la trasmissione ancora più coinvolgente per il pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - La Volta Buona travolge la concorrenza: ascolti record e clip virali

Leggi anche: “Luca Giurato è andato via all’improvviso, non siamo riusciti a dirci tutto. Mi ha conquistato il suo essere buono, non conosceva l’invidia e la concorrenza”: Daniela Vergara in lacrime a La Volta Buona

LA VOLTA BUONA: BOOM DI ASCOLTI, LACRIME E POLEMICHE PER IL TALK DELLA BALIVOLa Volta Buona ha fatto toccare al primo pomeriggio di Rai1 ascolti che non si vedevano da tempo.

Una selezione di notizie su Volta Buona.

Temi più discussi: La Volta Buona, Magalli spiana ancora De Martino: Un vestito orrendo; La volta buona, Laura Efrikian commossa per Tredici Pietro: Gianni papà meraviglioso; Affari Tuoi, Ilaria e Letizia travolte dopo la puntata: Senza anima, cosa è successo | Libero Quotidiano.it; La Volta Buona, bufera per la frase sussurrata da Donatella Rettore ad Arisa | Libero Quotidiano.it.

La Volta Buona, lacrime di Valeria Marini diventano viraliLa Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo su Rai1, continua a sorprendere. Il programma ha recentemente registrato ascolti che non si vedevano da tempo nel primo pomeriggio della rete, ... quilink.it

Valeria Marini a La Volta Buona attacca Nino Frassica: Mi ha offesaSanremo 2026, Valeria Marini in lacrime a La Volta Buona: Nino Frassica mi ha offesa. Aspetto le scuse pubbliche. corrierenazionale.it

Pasquale Esposito. Sal Da Vinci · Per sempre sì. Oggi 5 Marzo alla Volta Buona ospite della mia amica Caterina per parlare di Sanremo e il mio amico Sal Davinci . Today March 5th I will be on La Volta buona with my friend Caterina talking about Sanremo an - facebook.com facebook

Durante l'ultima puntata de La volta buona la conduttrice incalza il giornalista Aldo Cazzullo in merito alla battuta infelice sulla camorra e Sal Da Vinci dimostrando un coraggio che non era scontato x.com