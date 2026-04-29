Per la primavera 2026, l’italian bob si presenta con alcune novità rispetto alle stagioni passate. La linea tradizionale rimane, ma ora l’accento si sposta dall’aspetto estetico alla personalità di chi lo indossa. La forma del taglio non è più l’elemento principale, lasciando spazio a un modo di portarlo che riflette più atteggiamento e stile personale. Si tratta di un’evoluzione che coinvolge chi sceglie questa acconciatura.

Se c’è un taglio che negli ultimi anni ha saputo evolversi senza mai snaturarsi, è l’ italian bob. Anche per la primavera 2026 si conferma tra i protagonisti, ma con un cambio di passo evidente: non è più la forma a fare la differenza, ma l’attitudine. L’italian bob diventa più naturale e vissuto. La struttura di partenza resta quella che lo ha reso riconoscibile: lunghezze comprese tra mandibola e clavicola, volumi pieni ma alleggeriti e una costruzione che accompagna il viso invece di incorniciarlo in modo rigido. La vera novità della stagione è però nello styling. GUARDA LE FOTO Taglio caschetto donna 2026: molte idee per il bob del nuovo anno.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - The italian bob, la versione primavera 2026: cos’è cambiato?

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