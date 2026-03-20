Torna di moda il bomber ma ora è in versione mini | i 6 abbinamenti di tendenza per la primavera 2026

Il bomber crop torna di tendenza per la primavera 2026, diventando il capo da avere assolutamente. Questa versione mini della classica giacca sta conquistando gli outfit stagionali, con sei abbinamenti che sono già tra i preferiti della stagione. Sono in molti a sperimentare con questa tendenza, creando combinazioni che spaziano dallo street style all’abbigliamento più casual e raffinato.