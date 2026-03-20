Torna di moda il bomber ma ora è in versione mini | i 6 abbinamenti di tendenza per la primavera 2026

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bomber crop torna di tendenza per la primavera 2026, diventando il capo da avere assolutamente. Questa versione mini della classica giacca sta conquistando gli outfit stagionali, con sei abbinamenti che sono già tra i preferiti della stagione. Sono in molti a sperimentare con questa tendenza, creando combinazioni che spaziano dallo street style all’abbigliamento più casual e raffinato.

La giacca da avere per la primavera 2026 è il bomber crop. Ecco come nasce la tendenza più cool del momento e i 6 look da cui prendere ispirazione per le combo e gli abbinamenti alla moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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