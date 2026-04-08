Robert Redford ha cambiato la mia vita sessuale | la confessione di Bob Woodward

Un giornalista del Washington Post ha dichiarato che, dopo aver visto l’attore interpretare un suo ruolo in un film, la sua vita sessuale è cambiata. La confessione riguarda un’esperienza personale legata alla visione di una pellicola in cui l’attore ha interpretato un personaggio ispirato a lui. L’autore ha spiegato che questa esperienza ha avuto un impatto sulla propria sfera intima, senza fornire ulteriori dettagli.

La rivelazione del giornalista del Washington Post che dopo essersi visto interpretare da Redford in Tutti gli uomini del presidente ha registrato un cambiamento nella propria vita. sessuale Avere Robert Redford che ti interpreta in un film sembra un sogno che si avvera, ma a Bob Woodward ha causato non pochi problemi sentimentali. Woodward, ex giornalista investigativo del Washington Post, ha parlato del 50° anniversario di Tutti gli uomini del presidente in un'intervista concessa al Guardian. Nel film del 1976, Redford, scomparso nel 2025 all'età di 89 anni, interpretava Woodward mentre lui e Carl Bernstein (interpretato da Dustin Hoffman) indagavano sul complotto del Watergate che alla fine portò alle dimissioni del presidente Richard Nixon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Robert Redford ha cambiato la mia vita sessuale": la confessione di Bob Woodward Ethan Hawke e Woody Harrelson ricordano Robert Redford: "L’unico uomo a cui venderei mia moglie"Al Grand Hyatt Deer Valley, Ethan Hawke e Woody Harrelson hanno trasformato l'omaggio a Robert Redford in un mini-spettacolo, dimenticando il palco e... Jane Fonda ha ironizzato sull’omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford durante la cerimonia degli Oscar. Il videoJane Fonda è nota, oltre che per il talento e la personalità, anche per dire sempre quello che pensa. Si parla di: Dal romanzo al mito: cinque film che hanno rivoluzionato la storia originale. Robert Redford ha cambiato la mia vita sessuale: la confessione di Bob WoodwardLa rivelazione del giornalista del Washington Post che dopo essersi visto interpretare da Redford in Tutti gli uomini del presidente ha registrato un cambiamento nella propria vita... sessuale ... movieplayer.it Tributo della tv italiana a Robert Redford: come cambia la programmazioneIl cinema e la televisione italiana rendono omaggio a Robert Redford, scomparso all’età di 89 anni, celebrando l’eredità di un uomo che ha segnato profondamente la storia del grande schermo. Attore, ... ilgiornale.it