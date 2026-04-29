Martedì scorso, una tempesta si è abbattuta su Mineral Wells, in Texas, provocando due persone ferite e danni alle strutture della città. La forza del vento ha causato crolli e rotture di edifici, spingendo alcuni residenti ad abbandonare le loro case per motivi di sicurezza. Le autorità locali stanno valutando l’entità dei danni e intervenendo per gestire la situazione. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

? Cosa sapere Tempesta a Mineral Wells causa due feriti e danni strutturali martedì scorso in Texas.. Il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza e istituito un coprifuoco notturno obbligatorio.. Almeno 2 persone sono state portate in ospedale a Mineral Wells dopo che raffiche di vento violentissime hanno scoperciato i tetti e raso al suolo diversi edifici martedì scorso, in Texas. La cittadina, situata a circa 70 km a ovest di Fort Worth, è stata colpita da una violenta perturbazione che ha causato lo stato di emergenza locale e costretto numerose famiglie all’evacuazione immediata delle proprie abitazioni a causa dei danni strutturali subiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Texas, tempesta devastante a Mineral Wells: feriti e città in fuga

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