Morti e feriti Devastante esplosione in autostrada immagini impressionant

Una potente esplosione su un'autostrada è stata causata da un incidente tra due mezzi pesanti, provocando morti e feriti tra i coinvolti. Il traffico si è paralizzato e le autorità stanno raccogliendo testimonianze sul luogo. Le immagini mostrano un’area devastata, con detriti sparsi e fumo che si alza nel cielo. La scena rimane sotto stretta sorveglianza, mentre si cercano altre persone eventualmente coinvolte.

Un boato improvviso, poi il silenzio spezzato dalle urla e da una nuvola di gas che in pochi secondi ha inghiottito ogni cosa. È iniziato così l'incubo lungo un tratto di autostrada, quando un camion cisterna carico di GPL ha perso il controllo trasformando una normale mattina di traffico in una scena apocalittica. Gli automobilisti in transito si sono trovati davanti a una cortina invisibile e letale, un abbraccio mortale che ha preceduto l'inferno. La sequenza è stata tanto rapida quanto devastante.

Il momento dell’esplosione in autostrada nel Casertano: le immagini

