morti e feriti devastante esplosione in autostrada immagini impressionanti

Un'esplosione improvvisa ha provocato morti e feriti lungo l'autostrada, causata da un incidente con un mezzo pesante che ha preso fuoco. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri delle auto vicine e ha sollevato una colonna di fumo denso che ha invaso la carreggiata. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte boato e di aver visto frammenti volare nell’aria. La scena si presenta ancora caotica, tra veicoli feriti e mezzi di soccorso in azione.

Un attimo prima è solo traffico, clacson e routine. Un attimo dopo, un boato che sembra tagliare l'aria e una nuvola di gas che si allarga come un sipario, inghiottendo la carreggiata. È così che un tratto di autostrada si è trasformato in una scena da film, ma senza finzione: solo paura, corsa contro il tempo e un pericolo invisibile. Al centro di tutto, un camion cisterna carico di GPL. Un mezzo che, per cause ancora in accertamento, ha perso il controllo e ha innescato una catena di eventi rapidissima e devastante, con un bilancio pesantissimo di morti e feriti. La nube di gas e la fuga disperata.

“Morti e feriti”. Devastante esplosione in autostrada, immagini impressionantUna potente esplosione su un'autostrada è stata causata da un incidente tra due mezzi pesanti, provocando morti e feriti tra i coinvolti.

Il momento dell’esplosione in autostrada nel Casertano: le immagini

