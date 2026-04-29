Il maltempo nel Texas ha provocato feriti e sfollati, con almeno due persone ricoverate in ospedale. Venti intensi hanno distrutto tetti e abbattuto edifici in alcune zone, mentre le immagini mostrano le conseguenze di questa condizione meteorologica estrema a Mineral Wells. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità intervengono per gestire i danni e assistere le persone colpite.

Il maltempo ha devastato alcune zone del Texas, causando il ricovero in ospedale di almeno due persone, mentre venti violenti hanno divelto i tetti delle case e raso al suolo edifici. Numerose abitazioni e attività commerciali sono state danneggiate e diverse famiglie sono rimaste senza casa a Mineral Wells, una piccola città a ovest di Fort Worth. Due persone sono state portate in ospedale e altre con ferite lievi sono state curate sul posto. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o persone disperse. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Texas, il maltempo provoca feriti e sfollati: le immagini da Mineral Wells

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