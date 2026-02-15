Il maltempo sferza l’Italia Allagamenti e frane In Calabria 500 sfollati

Il maltempo provoca allagamenti e frane in Italia, causando l’evacuazione di 500 persone in Calabria. Le forti piogge hanno fatto esondare il fiume Crati nelle aree di Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio, costringendo molti abitanti a lasciare le case. Nell’area di Praia a Mare, un tratto della strada litoranea è stato danneggiato dalle acque, mentre due notti fa il fiume Aron è tracimato a Terranova, creando ulteriori problemi.

Cinquecento sfollati per l’esondazione del fiume Crati in Calabria, nel territorio di Corigliano-Rossano e in quello del comune di Cassano allo Ionio, mentre risulta danneggiato un tratto della strada litoranea a Praia a Mare e, due notti fa, il fiume Aron è tracimato a Terranova. Allagamenti, frane e danni alle condotte idriche hanno interessato anche il Parco archeologico di Sibari. Per questo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha convocato una giunta straordinaria e deliberato la richiesta dello stato d’emergenza prima di recarsi nei luoghi devastati dall’esondazione del Crati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando allagamenti e frane che hanno bloccato alcune strade e isolato interi quartieri.

Il ciclone Harry si sta intensificando sull’Italia, interessando Sardegna, Sicilia e Calabria con venti estremi, abbondanti piogge e mareggiate.

